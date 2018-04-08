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Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям
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Коллегу Серебрякова щедро наградили за неуважение к зрителям 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
В эфире программы «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» российский актер Роман Мадянов вспомнил, как в начале своей карьеры был вынужден сбегать с заключительной части спектаклей, чтобы успеть домой. За такое поведение, которое многие могли воспринять как неуважение к зрителю, он даже получил щедрую награду.
Долгое время Роман Мадянов не имел собственного жилья в столице и на работу в театр Маяковского добирался из области. Путешествие на автобусах, электричках и метро отнимало у него много времени, поэтому иногда актер не оставался на постановках до самого конца.
"С некоторых больших спектаклей приходилось убегать с поклонов", — вспомнил Роман Мадянов в программе «Когда все дома». Однажды на постановку приехал Борис Ельцин и также как и другие зрители не увидел в конце артиста. «Потом стали выяснять, а где один, который тут прыгал? А я говорю — квартиры-то, вот и сбежал», — рассказал он.
Подобное поведение многие сочли бы неуважением к зрителям, которых актер лишил возможности посмотреть на себя еще раз уже после конца постановки. За такой проступок ему мог грозить штраф или даже исключение из труппы. Однако в этом случае откровенность сыграла на руку Мадянову и ему решили подарить квартиру поближе к работе.
"Закрутилось, завертелось, и через какое-то время мы получили орден вот на эту квартиру, в которой сейчас интервью даем", — рассказал актер. В первое время в новом жилище не было ничего. кроме дверей. Впрочем, Мадянов был счастлив даже таким условиям. «Вообще ничего не было — стены и двери, но есть ванная, и она не занята! Сказка!», — вспомнил он.
За свою продолжительную карьеру — актер впервые появился на съемочной площадке в возрасте десяти лет — Мадянов успел не только зарекомендовать себя как блестящий театральный актер, но и принять участие в съемках 178 фильмов. Одним из самых заметных и обсуждаемых лент, в которых за последнее время снялся актер, стала картина Андрея Звягинцева «Левиафан». Главную роль в ней сыграл Алексей Серебряков, которого не так давно обвинили в неуважении к россиянам.
Успех ожидал артиста не только в карьере, но и в личной жизни. Роман Мадянов счастливо живет в браке с бывшим художником по свету театра Маяковского Натальей. Они воспитывают взрослого сына Романа.
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