Единственная актриса из «Санта-Барбары», которая стала звездой

Легендарный сериал шел на протяжении 9 лет, а количество серий превысило 2000! Несколько десятков главных героев, за судьбами которых следили зрители. Но, к сожалению, для многих актеров мыльная опера так и оказалась верхом карьеры. Кроме одной актрисы…

Этой — теперь уже звездной блондинке — сегодня исполняется 52 года. Голливудская красавица Робин Райт будет праздновать свой день рождения в кругу детей и близких подруг. В большое кино Робин, образно говоря, спрыгнула с подиума: пребывать в моделях ей изрядно надоело, — и потому юная девушка подалась в актрисы.

В 1984 году она впервые снялась в сериале «Желтая роза». А перед этим, в возрасте пятнадцати лет успела заморочить голову известному голливудскому мачо — Чарли Шину. Короткий роман на пути к творческой карьере лишь вдохновил Робин. Ее заметили и пригласили в мыльную оперу — долгоиграющий сериал «Санта-Барбара», где она играла роль белокурой Келли. По забавному стечению обстоятельств, экранным мужем Робин Райт стал актер Дэйн Уизерспун , который вскоре приобрел официальный статус. Рабочие отношения на съемочной площадке вылились в очень близкие, которые закончились свадьбой. К сожалению, семейная жизнь не заладилась, — и через два года брак распался. О чем, кстати, Робин ничуть не жалела. Здесь надо сказать, что сериал «Санта-Барбара», который тянулся годами и измотал буквально каждого зрителя, имел одно нехорошее свойство. Мало, кто из актеров, участвовавший в этом проекте, — выбивался в звезды.

Робин Райт была приятным исключением. Ее привлекательность, в которой сочетались интеллигентность, сексуальность и немалая доля актерского таланта стала находкой для многих режиссеров. О своем положительном опыте, связанном с мыльной оперой, Робин однажды скажет следующее: «Меня можно смело считать актрисой одного дубля. И эту плохую привычку я прихватила с собой именно из „Санта-Барбары“. В 1994 году на экраны выходит знаменитый фильм „Форрест Гамп“, где Робин Райт составила достойную компанию самому Тому Хэнксу . Все складывалось как нельзя лучше: актрисе предсказывали блестящее будущее. Но все едва не испортил второй брак: к этому времени Робин вышла замуж за Шона Пенна . Потому что даже рождение дочери и сына не изменили характера звездного скандалиста. И четырнадцать лет семейного брака можно было считать почти потерянным временем для творческой карьеры Робин Райт. Из-за семьи и вечных измен, пьяных выходок Шона Пенна она отказалась от ряда ролей, в том числе, и от участия в фильме „Английский пациент“. А те редкие картины, где она снималась вместе с мужем, были откровенно провальными. Развод буквально освободил Робин от оков: она даже поменяла свой имидж и стала более привлекательной, яркой.

Этим преображением не преминули воспользоваться голливудские режиссеры. И она, заметим, оправдала все надежды. Например, за роль Клэр Андэрвуд в сериале „Карточный домик“ Робин получила „Золотой глобус“. Как-то голливудская звезда пошутила: „Мне нравится, когда мужчины поглаживают мой мозг“. И, кажется, что подобный человек нашелся. Роль тайного мужа приписывают молодому менеджеру Дома Saint Laurent Клименту Жиро.

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