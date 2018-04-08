Джоли появится в фильме о королевской семье 

Звезда примет участие в документальном фильме под названием "Зеленая планета королевы". Сюжет киноленты повествует о том, как династия заботится о сохранении британских лесов и экологии планеты в целом.
Фильм основан на интервью с королевой Елизаветой II, которая делится своим взглядом на проблему. В сюжет включены кадры из Букингемского дворца.
Анджелина Джоли приняла участие в создании фильма со своим проектом по работе с правительством Намибии по сохранению местных лесов.
Кроме того, в фильм вошли кадры того, как принц Гарри сажает деревья на побережье Карибских островов, а также, как принц Уильям с женой Кейт посетили тропический лес в Канаде.