Джоли появится в фильме о королевской семье

Звезда примет участие в документальном фильме под названием "Зеленая планета королевы". Сюжет киноленты повествует о том, как династия заботится о сохранении британских лесов и экологии планеты в целом.

Фильм основан на интервью с королевой Елизаветой II , которая делится своим взглядом на проблему. В сюжет включены кадры из Букингемского дворца.

Анджелина Джоли приняла участие в создании фильма со своим проектом по работе с правительством Намибии по сохранению местных лесов.