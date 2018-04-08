Не стало заслуженной артистки России Анжелики Волчковой

Она была очень талантливой — занималась преподаванием хорерграфии при театральной студии, обладала превовосходным голосом, ей подходили остроумные, характерные, комедийные роли, она блыа разностронней актрисой: блестяще сыграла Наталью Степановну в известном спектакле «А чой-то ты во фраке», играла в импровизационных постановках, исполнила роль мамы в сюжете «Сватовство» в постановке «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное». Не только в ролях, но и в жизни она была разностронни человеком: интересовалась литературой, политикой, искусством. От звания народной артистки она отказалась.

Прощание с актрисой состоится 10 апреля в 15:00 по адресу: Пресненский вал, 27-29. Её похоронят на родине — в Пензе.