Кинокритик: переключение зрителя с полного метра на сериалы сегодня прослеживается очень четко

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов заявил, что переключение зрителя с полного метра на сериалы сегодня прослеживается очень четко, передает НСН.

"Когда я встречаюсь со школьниками и студентами, они обсуждают со мной «Игру престолов», а вовсе не последние голливудские картины.

Это естественная тенденция, потому что историю рассказывают именно сериалы. У нас есть своя Школа многосерийного телевизионного фильма.

Художественное качество наших сериалов уже не уступает фильмам, а разговаривают о них больше.

Конечно, пока у нас в сериальной продукции много ерунды и барахла. Но в этом плане мы ничем не отливаемся от всего остального мира", — сказал он.