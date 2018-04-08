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Кинокритик: переключение зрителя с полного метра на сериалы сегодня прослеживается очень четко
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Кинокритик: переключение зрителя с полного метра на сериалы сегодня прослеживается очень четко 

Газета.Ru 25 минут назад
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов заявил, что переключение зрителя с полного метра на сериалы сегодня прослеживается очень четко, передает НСН.
"Когда я встречаюсь со школьниками и студентами, они обсуждают со мной «Игру престолов», а вовсе не последние голливудские картины.
Это естественная тенденция, потому что историю рассказывают именно сериалы. У нас есть своя Школа многосерийного телевизионного фильма.
Художественное качество наших сериалов уже не уступает фильмам, а разговаривают о них больше.
Конечно, пока у нас в сериальной продукции много ерунды и барахла. Но в этом плане мы ничем не отливаемся от всего остального мира", — сказал он.
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