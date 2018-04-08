Найшуллер: большинство проблем с весом начинаются с головы

Музыкант, сценарист, продюсер и кинорежиссер Илья Найшуллер рассказал о том, можно ли ребенку, страдающему лишним весом, смотреть его новый фильм «Я худею», передает НСН.

"Большинство проблем с весом начинаются с головы. Я не говорю сейчас о расстройствах, которые могут к этому приводить. Так вот, после прочтения сценария этого фильма я в 6 утра надел кеды и пошел бегать.

Такой заряд позитива у меня был на тему здорового образа жизни. Поможет или нет — трудно сказать. Но то, что кино заряжает позитивом и показывает, что счастье не обязательно в кубиках на прессе — это факт", — сказал он.