Найшуллер: здорово, что люди могут так активно выражать свое мнение

Музыкант, сценарист, продюсер и кинорежиссер Илья Найшуллер рассказал о выражении своего мнения о фильмах в соцсетях, передает НСН.

"Это здорово, что люди могут так активно выражать свое мнение.

У меня был момент, когда я, будучи нетрезвым, послушал «Нирвану». Я понимал, что группа — гениальная. Курт Кобейн — гениальный. Но энергетика, которую я чувствую, «мне не ложится».

Тогда я понял, что все, что мне нравится, совсем не обязательно гениально, и наоборот. Так появилась моя толерантная позиция", — сказал он.