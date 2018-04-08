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Найшуллер: здорово, что люди могут так активно выражать свое мнение
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Найшуллер: здорово, что люди могут так активно выражать свое мнение 

Газета.Ru 24 минуты назад
Музыкант, сценарист, продюсер и кинорежиссер Илья Найшуллер рассказал о выражении своего мнения о фильмах в соцсетях, передает НСН.
"Это здорово, что люди могут так активно выражать свое мнение.
У меня был момент, когда я, будучи нетрезвым, послушал «Нирвану». Я понимал, что группа — гениальная. Курт Кобейн — гениальный. Но энергетика, которую я чувствую, «мне не ложится».
Тогда я понял, что все, что мне нравится, совсем не обязательно гениально, и наоборот. Так появилась моя толерантная позиция", — сказал он.
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