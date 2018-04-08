Жанр: драма, биография
Год: 1980
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Дэвид Линч
Сценарий: Кристофер Де Вор, Эрик Бергрен, Дэвид Линч
Оператор: Фредди Фрэнсис
Кто снимался в фильме «Человек-слон»: Энтони Хопкинс, Джон Хёрт, Энн Бэнкрофт, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Фредди Джонс, Майкл Элфик, Ханна Гордон, Хелен Райан, Джон Стэндинг Сюжет фильма «Человек-слон» Драматичная история жизни Джона (Джозефа) Меррика, жившего в Англии в Викторианскую эпоху. C пятилетного возраста он страдал от болезни, вызывавшей деформации лица и тела. Молодой хирург Тривз, увидев это существо в цирке уродов, выкупил его у хозяина балагана, руководствуясь научным интересом. Он считает существо умственно-отсталым, и каково же было удивление Тривза, обнаружить, что за леденящей кровь внешностью скрывается интеллектуально развитый и духовный человек. Человек-слон становится моден, он вращается в высшем свете и даже поддерживает приятельские отношения с членами королевской семьи. С позволения королевы его поселяют в больнице навсегда, но жизнь Меррика оказывается совсем недолгой. Интересные факты «Человек-слон»:
В основу сценария легли книги Фредерика Тривза «Человек-слон» и Эшли Монтегю «Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве». Настоящее имя Человека-слона — Джозеф, а не Джон. Неизвестно, почему Тривз в своей книге изменил его имя. Грим Джона Херта занимал ежедневно 12 часов! Накладки изготовили с заспиртованного тела Джозефа Меррика, хранящегося в музее Лондонского королевского госпиталя. Человек-слон умер в возрасте 27 лет во сне. Он захотел в кои-то веки поспать не сидя, а лежа, и во сне непропорционально большая и тяжелая голова пережала слишком тонкую шею.
Трейлер фильма «Человек-слон»: https://www.youtube.com/watch?v=Gr1k0f54cCU