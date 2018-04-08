«Человек-слон»

Жанр: драма, биография

Год: 1980

Страна: США, Великобритания

Сценарий: Кристофер Де Вор, Эрик Бергрен, Дэвид Линч

Оператор: Фредди Фрэнсис

В основу сценария легли книги Фредерика Тривза «Человек-слон» и Эшли Монтегю «Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве». Настоящее имя Человека-слона — Джозеф, а не Джон. Неизвестно, почему Тривз в своей книге изменил его имя. Грим Джона Херта занимал ежедневно 12 часов! Накладки изготовили с заспиртованного тела Джозефа Меррика, хранящегося в музее Лондонского королевского госпиталя. Человек-слон умер в возрасте 27 лет во сне. Он захотел в кои-то веки поспать не сидя, а лежа, и во сне непропорционально большая и тяжелая голова пережала слишком тонкую шею.

Трейлер фильма «Человек-слон»: https://www.youtube.com/watch?v=Gr1k0f54cCU