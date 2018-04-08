«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге

"Черная пантера" подвинула "Титаник" в рейтинге самых кассовых фильмов. Фильм студии Marvel сделал практически невозможное — обогнал в домашнем прокате культовую ленту "Титаник".

В домашнем прокате сборы "Черной пантеры" достигли 661 миллиона долларов, в то время как "Титаник" достиг отметки в 659 миллионов долларов.

На первом месте по-прежнему находится "Аватар" с 760 миллионами долларов.

Фильм "Титаник" вышел в 1997 году и сохранял пальму первенства как самый кассовый фильм вплоть до выхода "Аватара".