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«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
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«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге 

Рамблер 2 часа назад
"Черная пантера" подвинула "Титаник" в рейтинге самых кассовых фильмов. Фильм студии Marvel сделал практически невозможное — обогнал в домашнем прокате культовую ленту "Титаник".
В домашнем прокате сборы "Черной пантеры" достигли 661 миллиона долларов, в то время как "Титаник" достиг отметки в 659 миллионов долларов.
На первом месте по-прежнему находится "Аватар" с 760 миллионами долларов.
Фильм "Титаник" вышел в 1997 году и сохранял пальму первенства как самый кассовый фильм вплоть до выхода "Аватара".
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