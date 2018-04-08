Андрей Панин. «Невыясненные обстоятельства»

14 апреля в 10:15 на Первом канале покажут премьеру горького фильма об Андрее Панине — актере редкого дарования, смерть которого 7 марта 2013 потрясла всех…

Его путь к славе был долог и тернист. Он четыре раза поступал в театральный, а после его окончания семь лет не получал ролей ни в театре, ни в кино. Другой бы на его месте сдался, а он с упорством спортсмена шел к своей цели. И добился ее.

Настоящая слава пришла к нему в 40 лет, после сериала «Бригада», где ему досталась роль коррумпированного милиционера Каверина. Режиссёры стали наперебой приглашать Панина в кино и сериалы! Андрей будет параллельно сниматься сразу в 5-7 проектах. Устав от простоя, он будет браться за все. Просто боялся отказываться — а вдруг этот фарт закончится? Панина почти не было дома, он очень уставал… Но все равно не сбавлял темпа. А усталость снимал алкоголем. А ведь такие нагрузки Андрею Панину были строго противопоказаны.

Еще будучи студентом третьего курса, он вместе с другом и первой женой Татьяной попал в аварию. Актеру установили пластину в височной части черепа, посоветовав в дальнейшем беречь себя: любая травма могла привести к непоправимым последствиям. Но тогда эти проблемы мало заботили начинающего актера. Андрей Панин работал и жил на износ!

С актрисой Натальей Рогожкиной Панин познакомился в 2000 году. Ей было 20 лет, ему — 32. К тому времени его первая жена ушла от него. Вскоре Наталья переехала к Андрею. Она стоически переносила его постоянное отсутствие дома и все бытовые неудобства. Своего восхищения супругом актриса не скрывала. Она была убеждена, что Андрей мог бы очень многогранно проявить себя в режиссуре и стать знаменитым художником. Именно она организовала выставку его картин. У них родилось два сына. Казалось, все складывается как нельзя лучше. Но отношения пары были непростыми, и последние два года супруги уже жили отдельно.

…Андрея Панина нашли мертвым утром 7 марта 2013 года в его квартире. Одного. Многочисленные раны на голове актера стали поводом для возбуждения уголовного дела. В начале 2015 года Следственный комитет России прекратил уголовное дело по факту гибели «за отсутствием состава преступления». В честь Андрея Панина откроют музей, его именем назовут кафедру театрального искусства и даже учредят ежегодную премию «Рыжий клоун». Он и был клоуном с грустными глазами, как на автопортрете, который когда-то написал…

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