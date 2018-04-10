Бен Аффлек сделал сюрприз маленькому поклоннику, который находится в больнице

Известный голливудский актер и режиссер Бен Аффлек сделал настоящий сюрприз своему маленькому поклоннику из Конго, который сейчас лежит в больнице Атланты с тяжелейшим диагнозом.

Популярный американский актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена, покорил своих поклонников необыкновенно трогательным жестом, который так и остался бы тайной, если бы не сотрудники госпиталя, что находится в Атланте. В официальном твиттере медицинского учреждения появилось необычное фото, на котором видно лежащего в постели мальчика, говорящего по видеосвязи с настоящей мировой знаменитостью — Беном Аффлеком.

Актер случайно узнал о том, что больной раком Мукута является самым преданным поклонником Бэтмена в его исполнении и нашел в своем плотном графике время для того, чтобы пообщаться с ребенком. Прилететь в Атланту лично Бен не смог из-за съемок в новом фильме «Тронная граница», но вот видео звонок организовать сумел. «Это был невероятный день. Звонок от Бена поднял Мукуте настроение и вернул боевой дух. Было очень приятно за этим наблюдать», — рассказал один из сотрудников госпиталя в социальных сетях. Отклики со стороны других фанатов актера не заставили себя долго ждать.

«Какой он молодец!» «Вот что значит любить поклонников!» «И ведь сам нигде об этом не написал. Уважаю!» «Жалко мальчика! А Бен — мужик!» — писали поклонники голливудского красавчика. Отметим, что Бен также предложил семье Мукуты финансовую помощь и содействие в том, чтобы мать мальчика, которая сейчас находится в Конго, смогла прилететь к сыну.