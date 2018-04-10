Ещё
Бен Аффлек сделал сюрприз маленькому поклоннику, который находится в больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бен Аффлек сделал сюрприз маленькому поклоннику, который находится в больнице 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известный голливудский актер и режиссер Бен Аффлек сделал настоящий сюрприз своему маленькому поклоннику из Конго, который сейчас лежит в больнице Атланты с тяжелейшим диагнозом.
Популярный американский актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена, покорил своих поклонников необыкновенно трогательным жестом, который так и остался бы тайной, если бы не сотрудники госпиталя, что находится в Атланте. В официальном твиттере медицинского учреждения появилось необычное фото, на котором видно лежащего в постели мальчика, говорящего по видеосвязи с настоящей мировой знаменитостью — Беном Аффлеком.
Актер случайно узнал о том, что больной раком Мукута является самым преданным поклонником Бэтмена в его исполнении и нашел в своем плотном графике время для того, чтобы пообщаться с ребенком. Прилететь в Атланту лично Бен не смог из-за съемок в новом фильме «Тронная граница», но вот видео звонок организовать сумел. «Это был невероятный день. Звонок от Бена поднял Мукуте настроение и вернул боевой дух. Было очень приятно за этим наблюдать», — рассказал один из сотрудников госпиталя в социальных сетях. Отклики со стороны других фанатов актера не заставили себя долго ждать.
«Какой он молодец!» «Вот что значит любить поклонников!» «И ведь сам нигде об этом не написал. Уважаю!» «Жалко мальчика! А Бен — мужик!» — писали поклонники голливудского красавчика. Отметим, что Бен также предложил семье Мукуты финансовую помощь и содействие в том, чтобы мать мальчика, которая сейчас находится в Конго, смогла прилететь к сыну.
Eva.ru: последние новости
Данила Козловский болезненно отреагировал на критику в адрес своего фильма «Тренер» «Как белая ворона»: Аглая Тарасова выделилась на премьере фильма «Гоголь. Вий» Смешарики в искусстве: возвращение модного тренда
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые красивые итальянки в истории кино2
Как сложилась судьба мальчика из фильма «Игрушка»
Вышел новый клип Ольги Бузовой65
Три новых сериала апреля1
У советских женщин были свои секс-символы26
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение