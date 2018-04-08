«Тайна в его глазах»

Жанр: триллер, драма, мелодрама, детектив

Год: 2009

Страна: Аргентина, Испания

Режиссер: Хуан Хосе Кампанелла

Сценарий: Эдуардо Сачери, Хуан Хосе Кампанелла

Оператор: Феликс Монти

При бюджете 2 млн долларов фильм собрал в мировом прокате почти в 17 раз больше. Основой для сценария стал роман «Вопрос в их глазах», написанный Эдуардо Сачери. По просьбе режиссёра Хуана популярный аргентинский актёр Гильермо Франселье попрощался с усами, которые были частью его образа более 20 лет. Это первый аргентинский фильм, выпущенный в формате Blu-ray.

Трейлер фильма «Тайна в его глазах»: https://www.youtube.com/watch?v=nKZC2KS-6HM Кадры из фильма «Тайна в его глазах»:

Кадр из фильма «Тайна в его глазах»

Кадр из фильма «Тайна в его глазах»

Кадр из фильма «Тайна в его глазах»

Кадр из фильма «Тайна в его глазах»