Жанр: триллер, драма, мелодрама, детектив
Год: 2009
Страна: Аргентина, Испания
Режиссер: Хуан Хосе Кампанелла
Сценарий: Эдуардо Сачери, Хуан Хосе Кампанелла
Оператор: Феликс Монти
Кто снимался в фильме «Тайна в его глазах»: Рикардо Дарин, Соледад Вильямиль, Гильермо Франселья, Пабло Раго, Хавьер Годино, Карла Кеведо, Барбара Палладино, Руди Романо, Алехандра Абеленда, Марио Аларкон Сюжет фильма «Тайна в его глазах» 1974 год. Следователь Бенхамин Эспосито приступает к расследованию громкого дела: молодая женщина изнасилована и убита в собственном доме. Несмотря на то, что преступление пытаются повесить на двух мигрантов, следователи находят настоящего преступника, который в итоге получает пожизненный срок. Однако уже через год Эспосито видит осуждённого на свободе, причём по телевизору, и среди телохранителей не кого-то, а президента Аргентины Исабель Мартинес де Перон! Эспосито выясняет, что преступник досрочно освободился потому, что в тюрьме активно занимался доносами, а выйдя на свободу, примкнул к фашистской перонистской партии и стал в ней влиятельным человеком. Однажды, вернувшись домой, Эспосито обнаруживает там убитым своего друга, который, судя по всему, выдал себя за него, чтобы спасти от верной смерти… Интересные факты о фильме «Тайна в его глазах»:
При бюджете 2 млн долларов фильм собрал в мировом прокате почти в 17 раз больше. Основой для сценария стал роман «Вопрос в их глазах», написанный Эдуардо Сачери. По просьбе режиссёра Хуана популярный аргентинский актёр Гильермо Франселье попрощался с усами, которые были частью его образа более 20 лет. Это первый аргентинский фильм, выпущенный в формате Blu-ray.
Трейлер фильма «Тайна в его глазах»: https://www.youtube.com/watch?v=nKZC2KS-6HM Кадры из фильма «Тайна в его глазах»:
Кадр из фильма «Тайна в его глазах»
Кадр из фильма «Тайна в его глазах»
Кадр из фильма «Тайна в его глазах»
Кадр из фильма «Тайна в его глазах»