«Шпаликов»: нефальшивая история

В последнее время очень много внимания уделяется эпохе 60-х. В понимании современных драматургов и режиссеров эта эпоха символизирует расцвет творческой свободы, взлет культуры и искусства, а также время радикальных захватывающих открытий.

7 апреля на площадке Театральной платформы в « Ельцин Центре » состоялась очередная громкая премьера спектакля по пьесе уральского драматурга Рината Ташимова «Шпаликов». Режиссер спектакля петербуржец Николай Русский

Фото: портал miradox

Премьеру посетил близкий друг Геннадия Шпаликова , актер и режиссер Юлий Файт, считающий Шпаликова несомненным культурным кодом своего времени, носителем его внутренней интонации.

Что самое важное: спектакль живой и у него есть будущее. Потому что эта история, это время, и эта эпоха начинают осмысляться молодежью.

Режиссер Николай Русский. Фото Любови Кабалиновой (Ельцин Центр)

Так, молодой режиссер спектакля Николай Русский, ученик знаменитого педагога Вениамина Фильштинского , успевший отметиться в журналистике и получивший ученую степень по филологии и, кстати, не так давно, ставший призером петербургской театральной премии «Золотой софит» в номинации «За режиссерский дебют», сказал, что интерес к 60-м ему достался от родителей.

— Эта история не только о Шпаликове. Это обращение к целой эпохе, которая перед тобой предстает в виде плакатов, афиш, фильмов и книг. Эта эпоха обещала много всего. В результате мы имеем то, что имеем. И это актуально для нас. Мы по-прежнему хотим знать, кто мы такие, куда мы идем. И каждый задает себе вопрос, с чего все началось, почему и в какой момент, что-то пошло не так. А Шпаликов — это тот человек, который очень ярко эту эпоху представляет. Здесь и надо искать, — рассказал Николай Русский.

Также в рамках премьерного показа спектакля сегодня, 8 апреля, в кино-конференц зале «Ельцин Центра» показали единственную режиссерскую работу Геннадия Шпаликова — фильм 1996 года «Долгая счастливая жизнь».

Фильм представила киновед, президент фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко.

— Именно к этому фильму наиболее подходят слова Бориса Васильева «Кино — это то, что нельзя пересказать словами. То, что можно пересказать — это литература». Сегодня, как раз, у нас будет история, в которой есть человек, профессионально занимавшийся литературой — Геннадий Шпаликов. Это очень нефальшивая история, не из жизни замечательных людей, а попытка молодых актеров и режиссеров посмотреть на миф и попытаться пожить в нем. А 60-е — это, конечно, миф», — поделилась Лилия Немченко.