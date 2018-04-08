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Скончалась грузинская актриса Лейла Абашидзе
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Скончалась грузинская актриса Лейла Абашидзе 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 8 апр — РИА Новости. Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси, сообщили журналистам в палате культуры Грузии.
"Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице", — заявили в палате.
Известная актриса в 1951 году окончила актёрский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис-Париж и обратно».
В 1964 году Абашидзе получила звание Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. Ее достижениями являются диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины за лучшую роль в фильме «Встреча с прошлым» (1967), Орден Трудового Красного Знамени (1961), звание почетного гражданина Тбилиси (2010) и многие другие награды, она — лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за режиссуру» (1972).
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