Первый за 35 лет кинотеатр откроют в Саудовской Аравии 18 апреля

Впервые после 35 лет запрета в столице Саудовской Аравии Эр‐Рияде откроется кинотеатр, сообщает телеканал «360».

Начало его работы запланировано на 18 апреля.

В течение пяти ближайших лет в стране должны открыться еще 40 кинотеатров. Их не станут разделять на мужские и женские, в отличие от других публичных мест.

Первым фильмом, который гражданам Саудовской Аравии покажут на большом экране, станет новая картина от Marvel «Черная Пантера».

Планы по снятию запрета на кинотеатры были анонсированы правительством страны еще в 2017 году. Такими мерами власти надеются стимулировать развитие экономики.