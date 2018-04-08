«Пожары»

Жанр: драма, детектив, военный

Год: 2010

Страна: Канада, Франция

Сценарий: Дени Вильнёв, Валери Богран-Шампань, Важди Мувад

Кто снимался в фильме «Пожары»: Лубна Азабаль, Мелисса Дезормо-Полен, Максим Годетт , Реми Жирар, Аллен Олтмэн, Абдельхафур Элаазиз, Мустафа Камел, Хуссейн Сами, Доминик Бриан , Фридерик Паке Сюжет фильма «Пожары» В Канаде умирает от инсульта шестидесятилетняя Наваль Марван. Последняя воля женщины становится шоком для ее взрослых детей-близнецов, Жанны и Симона. Наваль просит быть похороненной без одежды, лицом вниз и в могиле без надгробья. Перед смертью она передала адвокату три запечатанных конверта. Один из них наследники должны отдать своему отцу, которого они всю жизнь считали погибшим во время одного из ближневосточных конфликтов. Второй конверт нужно вручить их брату, а существовании которого они также не ведали до сего момента. И лишь после этого Жанна и Симон смогут открыть последний конверт, который адресован им, и положить надгробную плиту на ее могилу. Саймон не хочет ввязываться в эти приключения, но Жанна решает найти своих неизвестных отца и брата, а потому отправляется на Ближний Восток. Чем дальше, тем более объяснимыми для нее становятся странности в поведении матери… Интересные факты о фильме «Пожары»:

В фильме не называется ближневосточная страна, где происходит действие, но по косвенным признакам можно понять, что речь о Ливане. Город Дареш, в котором частично происходит действие, является вымышленным. Съёмки велись в Канаде и Иордании. Фильм является экранизацией одноименной пьесы канадского театрального режиссера Ваджи Муавада, который в свою очередь вдохновлялся биографией Сухи Бечары, легендарной героини ливанской гражданской войны. Пьеса была поставлена в театрах многих стран. Дени Вильнёв побывал на спектакле Малого канадского театра в 2007 году и решил экранизировать пьесу. Бюджет фильма составил 6,8 млн долларов, а собрал в мировом прокате он лишь 3,5 млн долларов. «Пожары» не остались незамеченными фестивальной публикой, критиками, собрали урожай различных премий. Картина была номинирована на «Оскар-2011» как лучший фильм на иностранном языке, но премию не получила. По словам критиков, картине помещала излишняя откровенность, с которой показаны сцены войны.

Трейлер фильма «Пожары»: https://www.youtube.com/watch?v=qUYxllLFtxg