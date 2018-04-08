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Сергей Дружко запустил сериал-биографию на YouTube
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Сергей Дружко запустил сериал-биографию на YouTube 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В Закулисье русского блогинга погрузится с головой человек-мем в новом интернет-проекте. Сегодня на стартовал показ двенадцати-серийного комедийного сериала о жизни некогда ведущего Сергее Дружко, который в мгновение ока лишился своей популярности?
Проект повествует о том, что стало со звездой русского сегмента Интернета.
«Иногда, чтобы понять свои ошибки, нужно просто посмотреть на себя со стороны», — говорит Дружко.
В сериале действия разворачиваются в реальном мире закулисья российского блогинга, в котром участвует большое количество привлеченных знаменитостей. Отметим, что каждый персонаж наделен выдуманной странностью. К примеру, в первой серии Сергей узнаёт, кто скрывается за маской вместо рэпера Игоря. Хронометраж каждой серии составляет–20 минут.
«Если Сергей выпускает какое-то шоу, то оно, правда, появится в Интернете отдельно от сериала. Если он записывает «сториз», то они появляются у него в социальных сетях. Если он даёт интервью, оно выходит в настоящей газете и так далее», — рассказывает генеральный продюсер медиапродакшена «Изюм» Дарина Евтушенко.
Также она отметила, что новый сериал является чем-то средним между фильмом «Я всё ещё здесь» и сериалом «Жизнь так коротка», которые вдохновили создателей.
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