Сергей Дружко запустил сериал-биографию на YouTube

В Закулисье русского блогинга погрузится с головой человек-мем в новом интернет-проекте. Сегодня на стартовал показ двенадцати-серийного комедийного сериала о жизни некогда ведущего Сергее Дружко , который в мгновение ока лишился своей популярности?

Проект повествует о том, что стало со звездой русского сегмента Интернета.

«Иногда, чтобы понять свои ошибки, нужно просто посмотреть на себя со стороны», — говорит Дружко.

В сериале действия разворачиваются в реальном мире закулисья российского блогинга, в котром участвует большое количество привлеченных знаменитостей. Отметим, что каждый персонаж наделен выдуманной странностью. К примеру, в первой серии Сергей узнаёт, кто скрывается за маской вместо рэпера Игоря. Хронометраж каждой серии составляет–20 минут.

«Если Сергей выпускает какое-то шоу, то оно, правда, появится в Интернете отдельно от сериала. Если он записывает «сториз», то они появляются у него в социальных сетях. Если он даёт интервью, оно выходит в настоящей газете и так далее», — рассказывает генеральный продюсер медиапродакшена «Изюм» Дарина Евтушенко.

Также она отметила, что новый сериал является чем-то средним между фильмом «Я всё ещё здесь» и сериалом «Жизнь так коротка», которые вдохновили создателей.