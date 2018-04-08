Жанр: фантастика, триллер, драма, мелодрама
Страна: США, Гонконг
Год: 1982
Режиссёр: Ридли Скотт
Сценаристы: Хэмптон Фанчер, Дэвид Уэбб Пиплз, Филип К. Дик Продюсеры: Майкл Дили, Чарльз де Лозирика, Хэмптон Фанчер
Кто снимался в фильме «Бегущий по лезвию»: Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг, Эдвард Джеймс Олмос, М. Эммет Уолш, Дэрил Ханна, Уильям Сэндерсон, Брайон Джеймс, Джо Тёркел, Джоанна Кэссиди Сюжет фильма «Бегущий по лезвию» Ноябрь 2019 года, Лос-Анджелес. Человечество активно осваивает космос и использует в своих целях репликантов — андроидов, созданных путем генной инженерии. Репликанты делают за людей опасную и сложную работу, по факту являясь рабами. Они устроены так, что могут жить всего лишь четыре года, однако превосходят создателей физической силой и интеллектом. Многие андроиды не желают мириться со своей участью, а иные и вовсе хотят жить дольше отведенного им времени и часто совершают побеги. Для поиска и уничтожения таких репликантов служит специальное подразделение полиции — «блейд-раннеры». Одному из них, отставному детективу Рику Декарду поручают найти шестерых сбежавших из космической колонии киборгов, выяснить мотивы их действий, а после уничтожить. Интересные факты о фильме «Бегущий по лезвию»:
«Blade Runner» в буквальном смысле означает «живодер», «убойщик»; В картине глаза репликантов специально подсвечены, чтобы зритель мог отличать их от людей; По сюжету картины в 1997 году в США была создана популярная видеоигра; Изначально создатели видели в главной роли актера Дастина Хоффмана; Несмотря на то, что режиссер не читал книгу, по которой снята картина, ее автор Филип К. Дик, увидев фильм, восхищенно заявил, что он полностью соответствует его личным представлениям.
Трейлер фильма «Бегущий по лезвию»: https://www.youtube.com/watch?v=JkmsENbDXq8