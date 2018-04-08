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«Мой сосед Тоторо»
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«Мой сосед Тоторо» 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, приключения, семейный
Год: 1988
Страна: Япония
Режиссер: Хаяо Миядзаки
Сценарий: Хаяо Миядзаки
Оператор: Хисао Сирай, Марк Хенли
Кто снимался в фильме «Мой сосед Тоторо»: Норико Хидака, Тика Сакамото, Хитоси Такаги, Таниэ Китабаяси, Суми Симамото, Сигэсато Итои, Тосиюки Амагаса, Масаси Хиросэ, Юко Маруяма, Юко Мидзутани Сюжет фильма «Мой сосед Тоторо» Cестры, 9-летняя Сацуки и 5-летняя Мэй вместе с отцом переезжают в старый домик, расположенный в сельской местности. Девочки подозревают, что в их новом жилище водится привидение. Но странности поджидают сестер не только внутри дома, но и снаружи. Уже через несколько дней они встречают во время прогулки Тоторо — духа леса. Подружившись с Сацуки и Мэй, Тоторо не только устраивает им воздушную экскурсию по своим владениям, но и помогает повидаться с мамой, которая лежит в больнице с туберкулезом. Интересные факты о фильме «Мой сосед Тоторо»:
Тоторо — не является традиционным японским персонажем. Это существо — плод фантазии Хаяо Миядзаки. Прославленный режиссер пожертвовал три миллиона долларов и права на изображение Тоторо обществу защиты природы своего родного города Токородзава, пригорода японской столицы. Мультфильм окупился только через два года, когда Тоторо стал очень популярной мягкой игрушкой, а вот прокат картины был не слишком успешным. Тем не менее, его изучают в японских школах как часть японской культуры. В 1994 году имя Тоторо получил астероид, открытый японскими астрономами.
Трейлер фильма «Мой сосед Тоторо»: https://www.youtube.com/watch?v=uEy3-RmNMWc Кадры из фильма «Мой сосед Тоторо»:
Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»
Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»
Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»
Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»
Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»
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