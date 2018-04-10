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Большая часть актёрского состава третьих «Мстителей» работала с поддельными сценариями
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Большая часть актёрского состава третьих «Мстителей» работала с поддельными сценариями 

DTF.RU 10 апреля 2018
Фото: DTF.RU
Лишь Бенедикт Камбербэтч утверждает, что знает сюжет фильма целиком.
8 апреля в Лондоне состоялся показ первых тридцати минут «Войны бесконечности». Актёр Пол Беттани, сыгравший андроида Вижена, присутствовавший на мероприятии, рассказал, в какой секретности проходили съёмки.
По его словам, большей части актёров выдавали поддельные сценарии, и поэтому они никогда не знали, какие из сцен, о которых они знают, будут сниматься, а какие — нет.
Секретность вокруг этого фильма на этот раз коснулась и съёмочной группы. И это было безумие.
Мы получали сценарии, которые оказывались ненастоящими, в них были подставные сюжетные повороты. И даже сцены, которые и не снимались вовсе.
Бывало, что ты подходишь к режиссёру и начинаешь задавать ему вопросы, а тебе отвечают: «Всё, что там написано в конце — этого не будет».
актёр
Бетанни заявил, что никто из актёров не видел законченного фильма и сам он узнает, что на самом деле происходило в фильме лишь после его премьеры.
После показа в Лондоне интервью дали ещё три актёра — Том Холланд (Человек-паук), Том Хиддлстон (Локи) и Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж). Они также признались, что видят первые полчаса третьих «Мстителей» впервые.
В ответ на вопрос, знаком ли кто-нибудь из них с полной версией сценария, Камбербэтч заявил, что прочёл его.
Дело в том, что мне нужно было понимать контекст. У Стрэнджа в этом фильме совершенно прекрасная роль. В каком-то смысле на мне держится вся мультивселенная, так что я должен был быть в курсе того, что происходит.
актёр
Хиддлстон, в свою очередь, отшутился, что из всего состава сценарий не читал никто, кого зовут Том или Крис.
Ранее режиссёры фильма, братья Руссо, обратились к поклонникам с просьбой не портить впечатление от фильма другим, раскрывая его сюжетные повороты.
В российский прокат «Война бесконечности» выйдет 3 мая — на неделю позже, чем в большинстве стран.
#мстители #marvel #кино
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