Мультфильм о смене дня и ночи получил национальную премию «Икар»

Восьмиминутный мультфильм «Теория заката» рассказывает о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день. Лента отмечена в номинации «Фильм», также награды получили режиссер Роман Соколов, звукорежиссер и композиторы мультфильма.

Лучшим «Фильмом в прокате» стала картина «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе о послевоенной Грузии, лучшим стартапом в этом году назван сериал «Бодо Бородо», в номинации «Дело» награждена короткометражка «Бруклинский бриз» Алексея Будовского.

Национальная анимационная премия «Икар» основана в 2014 году, в этом году вручалась при содействии киностудии «Союзмультфильм».