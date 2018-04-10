Мультфильм о смене дня и ночи получил национальную премию «Икар» 

Лауреатом национальной анимационной премии «Икар» стал мультфильм «Теория заката» режиссера Романа Соколова, сообщает РИА «Новости». Работа Соколова получила награды в четырех номинациях.
Восьмиминутный мультфильм «Теория заката» рассказывает о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день. Лента отмечена в номинации «Фильм», также награды получили режиссер Роман Соколов, звукорежиссер и композиторы мультфильма.
Лучшим «Фильмом в прокате» стала картина «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе о послевоенной Грузии, лучшим стартапом в этом году назван сериал «Бодо Бородо», в номинации «Дело» награждена короткометражка «Бруклинский бриз» Алексея Будовского.
Лучшим персонажем 2017 года стал Джонни Бонни Бо из одноименного мультфильма Елизаветы Скворцовой. В номинации «Актер» за работу над мультфильмом «Тихий ужин без соли» отмечен Валерий Гаркалин. Почетный приз достался драматургу и писателю Жанне Витензон.
Национальная анимационная премия «Икар» основана в 2014 году, в этом году вручалась при содействии киностудии «Союзмультфильм».