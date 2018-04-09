Мультфильм «Теория заката» получил награды Национальной премии «Икар» 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мультфильм «Теория заката» режиссера Романа Соколова стал триумфатором Национальной анимационной премии «Икар», получив награды в четырех номинациях, также члены жюри отметили картину Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?», сообщили РИА Новости в пресс-службе награды.
Национальная анимационная премия «Икар», основанная в 2014 году Сергеем Капковым, вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник в Московском театре юного зрителя. В этом году партнером премии выступила киностудия «Союзмультфильм».
Анимационная картина «Теория заката» продолжительностью чуть более восьми минут рассказывает о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день. Жюри отметило ленту в номинации «Фильм». Также награды в соответствующей номинации получили режиссер Роман Соколов, звукорежиссёр Игорь Яковель, композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, отметили в пресс-службе.
Лучшим «Фильмом в прокате» стала картина «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе. Члены жюри также отметили работу Резо Габриадзе в номинации «Сценарист», добавили в пресс-службе. Мультфильм рассказывает о его юности в послевоенной Грузии.
Лучшим стартапом в этом году назвали сериал «Бодо Бородо», в номинации «Дело» отметили короткометражку «Бруклинский бриз» Алексея Будовского.
Татьяна Болотнова и Карина Погорелова получили награды в номинации «Аниматор», Евгений Головин — в номинации «Продюсер», Галина Голубева — в номинации «Художник» за картину «Ах как наши космонавты».
Лучшим персонажем 2017 года назвали Джонни Бонни Бо из одноименного мультфильма. Его придумала режиссёр Елизавета Скворцова. Эпизод сериала «Поросенок» под названием «Новый год» также получил премию «Икар», дополнили в пресс-службе.
Кроме того, члены жюри отметили Валерия Гаркалина в номинации «Актер» за работу над мультфильмом «Тихий ужин без соли».
Почетный приз в номинации «Мастер» организаторы вручили драматургу и писателю Жанне Витензон, которая является автором сценариев к мультфильмам «В яранге горит огонь», «Храбрый олененок», «Варежка», «Катерок» и других, заключили в пресс-службе.