Мультфильм «Теория заката» получил награды Национальной премии «Икар»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости . Мультфильм «Теория заката» режиссера Романа Соколова стал триумфатором Национальной анимационной премии «Икар», получив награды в четырех номинациях, также члены жюри отметили картину Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?», сообщили РИА Новости в пресс-службе награды.

Национальная анимационная премия «Икар», основанная в 2014 году Сергеем Капковым , вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник в Московском театре юного зрителя. В этом году партнером премии выступила киностудия «Союзмультфильм».

Анимационная картина «Теория заката» продолжительностью чуть более восьми минут рассказывает о маленьком человеке, который каждую ночь следит за тем, чтобы наступил новый день. Жюри отметило ленту в номинации «Фильм». Также награды в соответствующей номинации получили режиссер Роман Соколов, звукорежиссёр Игорь Яковель, композиторы Марина Ланда Сергей Васильев , отметили в пресс-службе.

Лучшим «Фильмом в прокате» стала картина «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе. Члены жюри также отметили работу Резо Габриадзе в номинации «Сценарист», добавили в пресс-службе. Мультфильм рассказывает о его юности в послевоенной Грузии.

Лучшим стартапом в этом году назвали сериал «Бодо Бородо», в номинации «Дело» отметили короткометражку «Бруклинский бриз» Алексея Будовского.

Татьяна Болотнова и Карина Погорелова получили награды в номинации «Аниматор», Евгений Головин — в номинации «Продюсер», Галина Голубева — в номинации «Художник» за картину «Ах как наши космонавты».

Лучшим персонажем 2017 года назвали Джонни Бонни Бо из одноименного мультфильма. Его придумала режиссёр Елизавета Скворцова . Эпизод сериала «Поросенок» под названием «Новый год» также получил премию «Икар», дополнили в пресс-службе.

Кроме того, члены жюри отметили Валерия Гаркалина в номинации «Актер» за работу над мультфильмом «Тихий ужин без соли».