В Москве объявят лауреатов анимационной премии «Икар»

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Имена лауреатов национальной анимационной премии «Икар» станут известны в понедельник в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель премии Сергей Капков.

"Имена всех лауреатов назовут 9 апреля, на следующий день после Дня российской анимации, который в этом году совпал с Пасхой (8 апреля)", — сказал Капков, добавив, что впервые анимационную премию вручат в театре. В этот день наградят лучшие мультфильмы и профессионалов, участвовавших в создании анимационных лент 2017 года.

В номинации «Фильм в прокате» отметили ленты «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» кинокомпании СТВ, «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе и «Фиксики. Большой секрет» студии «Аэроплан». В номинации «Мастер» за вклад в профессию впервые представили сценариста — Жанна Витензона ("В яранге горит огонь", «Храбрый олененок»). На лучшего режиссера года претендуют Нина Бисярина ("Остановка"), Алексей Демин ("Джон Боттом — неизвестный солдат"), а также Дьяков, Соколов, Туркус и Шелманов.

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