Биография Елены Кондулайнен

Российская актриса театра и кино Елена Ивановна (Лемби Тутувилху) Кондулайнен родилась 9 апреля 1958 года в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

Окончив музыкальную школу, поступила на дирижерско-хоровое отделение ленинградского Института культуры (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры). Начав сниматься в кино, перешла в мастерскую Аркадия Кацмана Льва Додина на актерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне Российский государственный институт сценических искусств), который окончила в 1983 году.

В 1983-1986 годах году была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне театр-фестиваль «Балтийский дом»).

В 1986-1989 годах работала в Театре комедии имени Н. П. Акимова.

Играла роль Евы в постановке «Все о Еве».

С 1990 года — актриса частной киностудии «Дягилевъ Центръ».

В 1995 году переехала в Москву, перешла в труппу Театра Луны. Играла в спектаклях «Губы», «Путешествие дилетантов» и «Ночь нежна».

В текущем репертуаре театра Кондулайнен занята в постановках «Шантеклер» (Цесарочка) и «Казанова, или Путешествие в „Икосамерон“ (императрица Екатерина II).

В кино начала сниматься в 1979 году в мелодраме Виктора Трегубовича „Путешествие в другой город“. Затем сыграла небольшие роли в фильмах „Правда лейтенанта Климова“ (1981), „Две версии одного столкновения“ (1984), „Капитан Фракасс“ (1984), „Тепло студеной земли“ (1984), „Дикий ветер“ (1985).

Первую главную роль актриса исполнила в историческом фильме Геннадия Васильева „Русь изначальная“ (1985).

Известность Кондулайнен принесла роль в драме Хусейна Эркенова „Сто дней до приказа“ (1990).

В 1990-х годах Кондулайнен сыграла главные роли в фильмах „На Муромской дорожке“ (1993) и „Шоу для одинокого мужчины“ (1994), снималась в кинолентах „Болотная street, или Средство против секса“ (1991), „Караван смерти“ (1991), „Номер люкс для генерала с девочкой“ (1991), „Человек К“ (1992), „Дафнис и Хлоя“ (1993), „Не стреляйте в пассажира!“ (1993), „Триста лет спустя“ (1994) и др.

В 2000-х годах играла роли в фильмах и сериалах „Маросейка, 12“ (2000), „Даун Хаус“ (2001), „Кышкин дом“ (2001-2003), „За все тебя благодарю“ (2005), „8 первых свиданий“ (2012), „Интерны“ (2012) и др.

В последние годы она снималась в черной комедии „Зимы не будет“ (2014), сериалах „Метод Фрейда-2“ (2014) и „Светофор“ (2014).

Кондулайнен выступает в концертных программах, исполняя романсы и песни собственного сочинения. Она также принимала участие в телепроекте „Последний герой-3“.

В 2016 году была кандидатом на выборах в Государственную Думу от „Партии родителей будущего“ по Центральному одномандатному округу в Москве, но в регистрации Кондулайнен было отказано.

В 2002 году Елене Кондулайнен было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

Актриса несколько раз была замужем, у нее двое сыновей.