Школьники из со всей страны получат возможность снять собственное 3D-кино

Победитель специальной номинации федерального конкурса «Кинозал» получит возможность перевести собственную киноленту в 3D-формат и подготовиться к участию в международном стереофестивале.

Лучшую работу для создания стереофильма выберет мастер проекта «Поколение М» Юрий Литвинов, генеральный продюсер компании «АСТРА Иджис Альянс», создавшей 3D-версии блокбастеров «Экипаж», «Притяжение» и «Салют-7». Победителем станет короткометражный фильм, произведённый по основным канонам стереосъёмки, и максимально подходящий для 3D-демонстрации. Увлекательные факты о стереокино участники проекта узнают из онлайн-видеоурока, снятого в рамках проекта.

Творческое киносостязание пройдет на площадке проекта МТС «Поколение М», принять участие в нем смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

«Проект «Поколение М» от компании МТС даёт молодым людям возможность оценить себя в одной из самых востребованных в мире профессий. Наша команда под эгидой Киностудии РФГ расширит спектр знаний ребят, раскрыв магическую власть стереокино. Ребята узнают, почему 79% кинозалов в России демонстрируют 3D-фильмы, по какой причине их уже посмотрели десятки миллиардов зрителей, а сами киноленты заработали сотни миллиардов рублей. Проект даст понимание, что потребность в стереофильмах предоставляет огромные перспективы для самореализации подрастающего поколения молодых кинематографистов. К тому же, мы удивим подростков, научив снимать камерой обычного смартфона фильм для формата 3D», — поделился генеральный продюсер компании «АСТРА Иджис Альянс», мастер проекта «Поколение М» Юрий Литвинов.

«Как оператор цифровых услуг, МТС стремится сделать современные технологии максимально доступными для самой широкой аудитории. В рамках специальной номинации проекта «Поколение М» мы наглядно продемонстрируем, что фильмы подростков, снятые даже на обычный смартфон, могут быть максимально зрелищными и увлекательными. Победителя ждет уникальный шанс превратить собственный фильм в настоящий блокбастер под руководством профессионалов. Благодаря онлайн-механике проекта, в творческом соревновании сможет принять участие каждый ребенок, независимо от места проживания, ведь главной целью проекта является предоставление равных возможностей для жителей всей страны», — подчеркнула руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма в основной номинации войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

О киностудии «Русская Фильм Группа»

«Корпорация Русская Фильм Группа» на сегодняшний день — один из самых динамично развивающихся игроков на рынке кинопродукции. «РФГ» является Лауреатом Международной премии «Элита национальной экономики», а также членом Фонда содействия развитию предпринимательства.

«Корпорация Русская Фильм Группа» была основана в 2000 году. За годы деятельности было реализовано и спродюсировано более 12 российских и международных проектов. Одной из первых Корпорация «РФГ» стала сотрудничать с зарубежными специалистами кинопроизводства, актерами и режиссерами.

В активе Корпорации такие картины, как: «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция» (стал одним из лидеров российского кинопроката, был продан для показа более чем на 60 территориях по всему миру), «Последний искатель», «Быть или не быть», «Вий» 3D (самый кассовый фильм 2014 года), «Училка» (собрал более 25 призов и наград российских и международных фестивалей) и другие.