«Меридиан» приглашает любителей детектива по спектакль по роману Агаты Кристи

13 апреля на сцене Малого зала центра культуры и искусства состоится премьера спектакля «Мышеловка», поставленного актерами Студенческого театра МГОУ по роману всеми любимой «королевы детектива».

Как сообщается на официальном сайте ЦКИ «Меридиан», труппа Студенческого театра впервые ставит пьесу детективного жанра. Фабула романа полностью сохранена, пьеса дополнена лишь незначительными элементами сценической и литературной редакции — как увидел ее режиссер-постановщик Александр Хохлов . Помисо режиссера и актеров над постановкой также работали художник-постановщик Михаэла Берча, музыкальный и звуковой дизайн Дарья Берча и другие. Пьеса в одном акте, двух событиях и трех картинах, спектакль идет два часа.

Вход в зал бесплатный, по предварительной регистрации на сайте ЦКИ «Меридиан».