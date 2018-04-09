В сети появился трейлер к фильму «Судная ночь. Начало» 

Киностудии Universal Pictures и Blumhouse Productions выложили новый трейлер и постер к хоррору Герарда МакМюррея «Судная ночь. Начало», главные роли в котором исполнили И'лан Ноэль, Лекс Скотт Дэвис, Джовиан Уэйд, Лорен Луна Велес и Мариса Томей.
Фильм является четвертым во франшизе и расскажет предысторию «Судной ночи». Это социальный эксперимент правительства, в рамках которого одну ночь в году любая преступная деятельность становится законной, и ни одна из федеральных служб не работает.
Над приквелом сценария вновь работал Джеймс ДеМонако, который также продюсирует проект совместно с Майклом Бэйем, Джейсоном Блумом, Эндрю Формом и Брэдом Фуллером.
Премьера фильма в России запланирована на 2 августа 2018 года.