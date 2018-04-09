В сети появился трейлер к фильму «Судная ночь. Начало»

Фильм является четвертым во франшизе и расскажет предысторию «Судной ночи». Это социальный эксперимент правительства, в рамках которого одну ночь в году любая преступная деятельность становится законной, и ни одна из федеральных служб не работает.

Над приквелом сценария вновь работал Джеймс ДеМонако , который также продюсирует проект совместно с Майклом Бэйем, Джейсоном Блумом , Эндрю Формом и Брэдом Фуллером.

Премьера фильма в России запланирована на 2 августа 2018 года.