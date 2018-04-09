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Звезды сериалов покажут в Костроме самый знаменитый спектакль «Малого театра»
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Звезды сериалов покажут в Костроме самый знаменитый спектакль «Малого театра» 

Kostroma.Today 22 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
18 и 19 мая в Костроме пройдут гастроли Малого театра, узнал KOSTROMA.TODAY. Актеры покажут спектакль «Волки и овцы» по известной пьесе Островского.
Главные роли исполняют Людмила Полякова и Борис Невзоров — эти известные театральные артисты активно снимаются в российских сериалах.
Борис Невзоров часто появляется на телевидении.
«Волки и овцы» — легендарный спектакль Малого театра. И продолжительность у него тоже легендарная — 3,5 часа. Постановка идет уже 24 года, ее активно показывают на гастролях.
Стоимость билетов — от 500 до 1400 рублей.
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