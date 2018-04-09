Звезды сериалов покажут в Костроме самый знаменитый спектакль «Малого театра»

18 и 19 мая в Костроме пройдут гастроли Малого театра, узнал KOSTROMA.TODAY. Актеры покажут спектакль «Волки и овцы» по известной пьесе Островского.

Борис Невзоров часто появляется на телевидении.

«Волки и овцы» — легендарный спектакль Малого театра. И продолжительность у него тоже легендарная — 3,5 часа. Постановка идет уже 24 года, ее активно показывают на гастролях.

Стоимость билетов — от 500 до 1400 рублей.