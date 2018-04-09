В чесь дня рождения Кристен Стюарт рассказываем самые необычные факты

Сегодня звезда известной саги Кристен Стюарт исполняется лет. За свою карьерную работу, девушка успела сняться в известных фильмах, сняться в рекламных кампаниях и даже стала лицом модного бренда. Однако, так было не всегда! Сегодня в нашей подборке мы расскажем про самые необычные факты о Кристен, которые ты точно раньше не знал. Факт №

Съемки в популярной саге «Сумерки» не дались легко для Стюарт и Паттисона. Дело в том, что ребята долго не могли настроиться на романтичный лад. В этом им помог фильм «Последнее танго в Париже», который актеры смотрели вместе перед съемками. Как мы все знаем, такой прием явно помог ребятам, и они сыграл на отлично.

Факт №2 Кристен начала свою карьеру очень рано. Не успев исполнится девушке восемнадцатилетняя, а она уже сыграла в более картин. Но эти проекты не приносили успех Стюарт, зато их по праву оценивали молодые критики.

Факт №3 Кристен Стюарт очень любит животных, точнее необычных животных. Еще с раннего детства звезда мечтала о домашнем животном. Только уже в сформировавшемся возрасте девушка приобрела собаку, которая является гибридом самого настоящего волка.

Факт №4 Талантливый человек, талантлив во всем. Стюарт не исключения. Во время съёмок к фильму «В диких условиях», звезда не только была главной героиней, но и записала саундтрек к картине.

Факт №5 У звезды очень сложный характер, Кристен не раз это отмечала в интервью. Из-за этого ей пришлось бросить школы и перейти на домашнее обучение.