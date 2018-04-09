Ещё
В чесь дня рождения Кристен Стюарт рассказываем самые необычные факты
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чесь дня рождения Кристен Стюарт рассказываем самые необычные факты 

Popcake.tv 56 минут назад
Фото: Popcake.tv
Сегодня звезда известной саги Кристен Стюарт исполняется лет. За свою карьерную работу, девушка успела сняться в известных фильмах, сняться в рекламных кампаниях и даже стала лицом модного бренда. Однако, так было не всегда! Сегодня в нашей подборке мы расскажем про самые необычные факты о Кристен, которые ты точно раньше не знал. Факт №
Съемки в популярной саге «Сумерки» не дались легко для Стюарт и Паттисона. Дело в том, что ребята долго не могли настроиться на романтичный лад. В этом им помог фильм «Последнее танго в Париже», который актеры смотрели вместе перед съемками. Как мы все знаем, такой прием явно помог ребятам, и они сыграл на отлично.
Факт №2  Кристен начала свою карьеру очень рано. Не успев исполнится девушке восемнадцатилетняя, а она уже сыграла в более картин. Но эти проекты не приносили успех Стюарт, зато их по праву оценивали молодые критики.
Факт №3  Кристен Стюарт очень любит животных, точнее необычных животных. Еще с раннего детства звезда мечтала о домашнем животном. Только уже в сформировавшемся возрасте девушка приобрела собаку, которая является гибридом самого настоящего волка.
Факт №4  Талантливый человек, талантлив во всем. Стюарт не исключения. Во время съёмок к фильму «В диких условиях», звезда не только была главной героиней, но и записала саундтрек к картине.
Факт №5  У звезды очень сложный характер, Кристен не раз это отмечала в интервью. Из-за этого ей пришлось бросить школы и перейти на домашнее обучение.
Popcake.tv: последние новости
«Дьявол носит Prada» получит продолжение? «Судная ночь. Начало». Первый трейлер и выпад против правительства США Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету ради новой роли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Биография Елены Кондулайнен
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение