Сборник короткометражных фильмов об Италии покажут в Вологде

Три дня осталось до окончания Международного кинофестиваля итальянского кино. Фестивальные ленты вологжане могут посмотреть в кинотеатре «Салют».

9 апреля на большом экране покажут романтическую комедию «В дорогу с тарантеллой» итальянского режиссера Сальваторе Аллокка. Зрителей ждет солнечное роуд-муви под горячие ритмы тарантеллы, фильм-танец, фильм-вдохновение, после которого хочется пуститься в пляс, обнять весь мир и поверить в свои мечты. Лента предназначена для зрителей старше 16 лет.

Завтра в 19 часов в «Салюте» презентуют сборник короткометражек «Меленькое кино». В программе комедии, мелодрамы и драмы, выпущенные с 2012 по 2015 годы. Посмотреть их могут все желающие старше 12 лет.

Завершится итальянский кинофестиваль в Вологде мелодрамой Эдоардо Де Анджелиса «Неделимые». Зрители, достигшие 16 лет, познакомятся с сиамскими-близнецами Дэйзи и Виолой, которые поют на местечковых фестивалях, свадьбах и крестинах. Жизнь сестер могла бы быть прекрасной, если бы их талант и особенность не эксплуатировались родителями и родственниками, считающими, что на уродстве девочек можно неплохо заработать. Драма развернется в тот момент, когда близнецы решатся на операцию, которая поможет обрести им свободу и самостоятельность, но семья восстанет против такого решения, боясь потерять стабильный доход.

Напомним, что Russia-Italia Film Festival — самый масштабный италоязычный кинофестиваль России. Он проходит одновременно более чем в 15 городах страны.