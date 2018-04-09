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Жан-Полю Бельмондо — 85
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Жан-Полю Бельмондо — 85 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: RT на русском
Одна из самых ярких фигур французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо празднует 85-летие. Профессиональную карьеру он начал с работы в парижском театре, но широкую известность получил после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». На счету французского киноактёра более 90 кинокартин, среди которых — «Чочара», «Женщина есть женщина», «Безумный Пьеро» «Вор», «Сирена с „Миссисипи“, „Доктор Пополь“, „Стависки“, „Великолепный“, „Страх над городом“, „Профессионал“, „Отверженные“ и другие. О творческом пути Бельмондо — в фотогалерее RT.
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