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Любовь зла. «Каморка» советует к гадалке не ходить
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Любовь зла. «Каморка» советует к гадалке не ходить 

ИА Север-Пресс 1 час назад
В Салехарде на сцене окружного Центра национальных культур состоялась премьера спектакля по пьесе Елены Венедиктовой «Любовь зла, или к гадалке не ходи». Свою новую работу зрителям представили самодеятельные актеры народного театра «Каморка».
Действие происходит в небольшом селе, где-то в средней полосе России. Здесь живут простые люди, которым не чужды сплетни, встречи и тихие беседы на лавочке. Но однажды после возвращения первой красавицы и гордости села из Америки здесь вспыхнут настоящие шекспировские страсти. В комедии с тонкой иронией показаны такие человеческие пороки, как любовь, ненависть, отчаяние, хитрость, лицемерие.
Спектакль прошел на одном дыхании, держа зрителя в постоянном напряжении. Зал оживленно реагировал на комические эпизоды, то и дело раздавались смех и одобрительные возгласы.
В роли деда Михеича выступил Руслан Добриев. Это своего рода бенефис творческой деятельности замечательного актера. На протяжении тридцати лет Руслан радует зрителей потрясающей игрой. Благодаря удивительному природному таланту, он легко перевоплощаться в разные образы, заставляя зрителя сопереживать, плакать и смеяться.
Председателем села был Сергей Суда. А яркая игра Людмилы Павловской в роли соседки и тети Насти очень импонировала зрителям. Отлично передала свой образ и Ольга Терентьева, которая выступила в роли жены Михеича. Роль влюбленных играли Кристина Клочихина и Виталий Хурцилава.
В комедии была использована русско-народная музыка известных композиторов. Финал спектакля сопровождался громкими аплодисментами благодарных зрителей.
Вечер подарил как самим актерам, так и зрителям массу позитивных впечатлений. Возможно, что комедию в скором времени увидят и жители других городов и районов округа.
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