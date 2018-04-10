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«Как теперь без бургеров?»: Леонардо Ди Каприо сел на жесткую диету ради новой роли
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«Как теперь без бургеров?»: Леонардо Ди Каприо сел на жесткую диету ради новой роли 

Eva.ru 17 минут назад
Фото: Eva.ru
Знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо был вынужден сесть на жесточайшую диету, чтобы получить роль в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Как оказалось, 43-летний мужчина сильно запустил себя в последнее время.
Признанный голливудский красавчик и знаменитый сердцеед Леонардо Ди Каприо похоже был сильно удивлен тем, что его сочли несколько полноватым для участия в новом проекте культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Заокеанские таблоиды переполнены новостями о том, что звезде «Титаника» и ценителю модельной внешности у женщин предстоит серьезный курс экстренного похудения. Также ходят слухи, что Лео уже нанял себе в штат лучших фитнес-тренеров и сел на жесточайшую диету — вот так сильно мужчина стремиться сыграть в одном фильме с Брэдом Питтом.
Во всем мире поклонники актера восхищаются его целеустремленностью и силой воли. Однако сам Ди Каприо убежден, что если ему случиться остаться одному, то он тут же сорвется и отправиться в ближайший ресторан быстрого питания. Постыдно, зато честно — главное, что фанаты оценили. «Ой, не могу! Бедняга! Это ж как ему теперь жить без бургеров?» «Отличная профилактика. Но Лео заслуживает уважения за свое упорство» «Мой медвежонок! Не понимает этот Тарантино, что мужчина не должен быть худым!» «Какой кошмар! По мне так он вовсе не толстый» «Похвально. Узнает теперь какого это женщине себя в форме держать!», — писали в сети поклонники актера.
Отметим, что Квентин Тарантино готовится вскоре снять картину «Однажды в Голливуде», действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1969 года, когда на пике популярности было молодежное движение хиппи. В центре сюжета окажутся два друга Рик Далтон (предположительно, Леонардо Ди Каприо) — бывшая звезда телесериалов, и его постоянный дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Оба мужчины изо всех сил стремятся удержать свою угасающую популярность, но кинематограф меняется так стремительно, что удержаться «на волне» становится все труднее.
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