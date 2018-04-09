Ради новой роли у Тарантино Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету

В феврале ДиКаприо выглядел вполне ничего — но, как известно, нет предела совершенству: попкорнnews

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Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Себастиан Стэн и другие звезды на показе «Мстителей: Война бесконечности» в Лондоне

Фото: Руни Мара и Хоакин Феникс на премьере «Тебя никогда здесь не было»

Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» обратились к фанатам с просьбой не спойлерить фильм