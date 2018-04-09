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Ради новой роли у Тарантино Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету
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Ради новой роли у Тарантино Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Леонардо ДиКаприо, который готовится к съемкам в новом проекте Квентина Тарантино, должен сильно постараться ради своей роли. Актеру придется скинуть несколько лишних килограммов, и для этого он сел на жесткую диету. ДиКаприо уже давно перестал следить за внешним видом и некоторое время назад заметно поправился. Это не лишило топового актера ролей и поклонниц, однако для нового фильма Тарантино Лео все же придется попотеть. Сообщается, что ДиКаприо нанял фитнес-тренера и придерживается установленного ему диетологом режимом питания. Инсайдер сообщает, что для Лео это стало действительно большим вызовом, ведь он уже привык питаться фаст-фудом и совсем не занимается спортом. Напомним, в фильме «Однажды в Голливуде» помимо Лео снимутся также Брэд Питт и Марго Робби.
В феврале ДиКаприо выглядел вполне ничего — но, как известно, нет предела совершенству: попкорнnews
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