Стычкин задумался об уходе из кино

Актер заявил, что готов уйти из профессии и понимает, что не сможет посвятить всю оставшуюся жизнь кино.

Евгений Стычкин в одном из своих интервью признался, что не видит себя актером в преклонные годы, сообщает Sobesednik.ru

— Я думаю, что нужно очень адекватно оценивать ситуацию, — продолжает кинозвезда. — Смотреть на очень пожилых людей на экране можно, но только очень редко. Для этого должно быть какое-то особенное кинопроизведение. Поэтому я считаю, что играть в кино нужно до какого-то определенного возраста, а потом необходимо уходить. Мне очень интересно было бы начать что-нибудь писать либо же продюсировать какие-нибудь проекты…

— признался актер.

Пока же Евгений в свои 43 года активно снимается, чувствует себя прекрасно и выглядит отлично.