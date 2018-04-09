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Стычкин задумался об уходе из кино
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Стычкин задумался об уходе из кино 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер заявил, что готов уйти из профессии и понимает, что не сможет посвятить всю оставшуюся жизнь кино.
Евгений Стычкин в одном из своих интервью признался, что не видит себя актером в преклонные годы, сообщает Sobesednik.ru.
— Я думаю, что нужно очень адекватно оценивать ситуацию, — продолжает кинозвезда. — Смотреть на очень пожилых людей на экране можно, но только очень редко. Для этого должно быть какое-то особенное кинопроизведение. Поэтому я считаю, что играть в кино нужно до какого-то определенного возраста, а потом необходимо уходить. Мне очень интересно было бы начать что-нибудь писать либо же продюсировать какие-нибудь проекты…
— признался актер.
Пока же Евгений в свои 43 года активно снимается, чувствует себя прекрасно и выглядит отлично.
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