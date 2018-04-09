Бекмамбетов: фильм про незащищенность людей в сети выйдет в прокат в США и РФ

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов спродюсировал фильм «Поиск» (Search), который сначала выйдет в американском прокате, а затем и российском. Одна из главных тем картины — незащищенность людей в цифровом мире, рассказал Бекмамбетов в понедельник в интервью ТАСС.

По его словам, фильм, который создавала международная команда, «выходит в августе в Америке». Соответственно, продолжил Бекмамбетов, «в России он выйдет либо в августе, либо чуть позже, зависит от прокатчика Sony. Картина уже получила две награды на крупнейшем американском фестивале независимого кино Sundance.

»Это фильм-детектив, трогательная история отца, который сначала потерял жену, а потом пропадает дочь, — рассказал продюсер. — И он использует ее компьютер, чтобы начать собственное расследование". Отец понимает, что потерял дочь уже давно, она жила своей жизнью.

"Это фильм о страхах, которые нам дает цифровой мир, — пояснил Бекмамбетов. — Мы не защищены, не умеем общаться друг с другом".

Фильм создавался в придуманном продюсером формате — «скрин-лайф» (действие разворачивается только на экране компьютера). «У нас уже вышло четыре таких фильма, — отметил Бекмамбетов. — Первый — „Убрать из друзей“ собрал в прокате около $67 млн, а потратили мы меньше одного миллиона».

Разрушительная сила соцсетей

Как считает продюсер, «очевидно, что зрителям очень интересен этот мир, потому что они в нем живут». При этом он заметил, что знает «многих людей, очень талантливых, например, Женю Миронова, которые себя берегут». Бекмамбетов признал, что, «конечно же, разрушительная сила социальных сетей велика для сознания».

"Но мы, кинематографисты, занимаемся судьбами людей, характерами, душами, нам надо изучать и рассказывать о том, как мы ведем себя на экране, — убежден Бекмамбетов. — Без этого рассказать о современном человеке просто невозможно".

Также продюсер отметил, что, по его оценке, сейчас стремительно растет число людей, у которых есть соцсети. «В Facebook сидит, по-моему, 10%, остальные — в соцсети „ВКонтакте“, — сказал Бекмамбетов. — Таких, кто не сидит нигде, почти нет. Точнее, есть, но их процент катастрофически уменьшается каждый день».