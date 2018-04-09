Бекмамбетов: «Профайл» может выйти в российский прокат в конце года

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить в российский прокат свой фильм «Профайл», над которым работала международная команда, в конце 2018 — начале 2019 года. Об этом он рассказал в понедельник в интервью ТАСС.

Картина, которая снималась на английском языке, победила во второй по значимости программе Берлинале — «Панораме», а также была отмечена на фестивале в Техасе. Для съемок фильма режиссер использовал собственный формат — «скрин-лайф» (действие происходит исключительно на экране компьютера).

"Профайл" выйдет или в конце этого года, или сразу после Нового года, — отметил Бекмамбетов. — Конечно, не хотелось бы затягивать, хотя к определённому времени или конкретным событиям в политике фильм не привязан. Нет такого — утром в газете, вечером в куплете".

По словам режиссёра, технология адаптации для российского рынка фильмов, снятых на английском языке, у него уже налажена. «Мы же выпускали фильм „Убрать из друзей“ в том же формате „скрин-лайф“, он тоже был произведён на английском языке, а потом выходил в разных странах мира, в том числе и в России, — сказал Бекмамбетов. — Это занимает несколько месяцев».

Он отметил, что сложность заключается в том, что «фильм нельзя просто перевести или дублировать, как это обычно делается», также нельзя его выпустить с субтитрами. «Дело в том, что наш новый киноязык, который мы называем „скрин-лайф“, особое внимание уделяет не только тому, что происходит на экране, — сказал режиссёр. — Важно и как человек ведёт себя, сидя перед экраном: как движется его мысль, и вслед за ней компьютерная „мышка“.

Получается, продолжил Бекмамбетов, что „выпустить фильм на новой территории — это фактически сделать ремейк, найти не только слова, но и особенности характера героев в конкретной стране“.

Сюжет фильма

В основе сценария ленты — реальная история журналистки Анны Эрел. Согласно сюжету картины, исследуя вербовку молодых женщин террористической организацией, журналистка Эми Уиттекер создает новый профиль на Facebook и связывается с бойцом из Сирии.

Говоря про международную террористическую организацию ИГИЛ (запрещена в РФ), которая часто фигурирует в фильме, Бекмамбетов отметил, что, поскольку это „очень деликатная тема“, создатели фильма прошли юридическую экспертизу. „Нам сказали, что сделать, дабы не нарушать закон, — пояснил режиссёр. — Будем действовать в рамках этих рекомендаций. Удостоверение национального фильма уже получено“.

Другие проекты в формате „скрин-лайф“

»Скоро выходит ещё один фильм, также снятый в формате «скрин-лайф», — «Днюха» Романа Каримова , — рассказал Бекмамбетов. Также в этом году в прокате появятся лента «Поиск» и продолжение фильма «Убрать из друзей», которое выйдет в сентябре-октябре.

Всего Бекмамбетов уже сделал семь фильмов в формате «скрин-лайф».