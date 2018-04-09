Как создавались новые «Черепашки-ниндзя»

В Интернете появилось видео, в котором создатели рассказывают подробности о новом сериале про черепашек-ниндзя Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. У нас они, кстати, получили название «Черепашки-ниндзя: Восстание».

Как создавались новые образы, с чем связаны изменения в характерах, почему сериал решили создавать в 2D и многое-многое другое рассказывают продюсеры мультфильма Энди Суриано и Ант Уорд.

Сам сериал зрители увидят уже в этом году на канале Nickelodeon.

Источник: Hot Milky

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