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Как создавались новые «Черепашки-ниндзя»
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Как создавались новые «Черепашки-ниндзя» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В Интернете появилось видео, в котором создатели рассказывают подробности о новом сериале про черепашек-ниндзя Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. У нас они, кстати, получили название «Черепашки-ниндзя: Восстание».
Как создавались новые образы, с чем связаны изменения в характерах, почему сериал решили создавать в 2D и многое-многое другое рассказывают продюсеры мультфильма Энди Суриано и Ант Уорд.
Сам сериал зрители увидят уже в этом году на канале Nickelodeon.
Источник: Hot Milky
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