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Ремейки фильма «Горько!» появятся в Бразилии и Южной Корее
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Ремейки фильма «Горько!» появятся в Бразилии и Южной Корее 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ремейки фильма «Горько!» Жоры Крыжникова «Горько!» вслед за Мексикой появятся в Бразилии и Южной Корее, сообщил в интервью ТАСС режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
Первая официальная адаптация за рубежом российского фильма «Горько!» — картина «Пока свадьба не разлучит нас» — вышла в прокат Латинской Америки 29 марта. Бекмамбетов — глава кинокомпании «Базелевс», участвовавшей в создании российской ленты.
"Сейчас он [ремейк «Горько!»] номер один в прокате среди мексиканских фильмов, — отметил Бекмамбетов. — Они хотят снимать продолжение, «Горько-2», как и у нас было. Я получил email от продюсера, который занимается этим проектом в Америке [Латинской], она прислала список других стран, которые тоже хотят срочно делать ремейки". «Думаю, что ремейки „Горько“ станут скоро международными хитами», — заметил продюсер.
Также, по его словам, в Китае делается ремейк фильма «Он — дракон». «Мы пытались „Елки“ сделать международные, но пока не очень получилось, но, думаю, все в итоге получится, — сказал Бекмамбетов. — Мы не продаем идею, мы участвуем в проектах, конечно, и в „Горько“ в Мексике тоже. Мы находим партнеров, с ними вместе делаем — в „Горько“ мексиканском мы сопродюсеры».
Сюжет мексиканской версии «Горько!» повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго.
Свадебная комедия Жоры Крыжовникова вышла в 2013 году и собрала в российском прокате более $25 млн и привела в кинотеатры 4 млн зрителей.
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