Максим Матвеев: сейчас в жизни много провокаций 

Актер Максим Матвеев в беседе с "Российской газетой" рассказал о своей роли в сериале «Провокатор», в этом году представляющем Россию на питчинге сериалов MIPDrama в рамках международного рынка телевизионного контента MIPTV.
Главный герой сериала — мужчина-психолог, применяющий как методику лечения провокацию. «Да, сейчас в жизни много провокаций. Но одна другой — рознь. И мой герой мне близок тем, что он использует этот способ во благо», — констатирует сыгравший главную роль Матвеев.
Сериал «Провокатор», в отличие от многих проектов, в которых снимался актер, не исторический и не похож на «Троцкого», «Демонов революции», «Бесов» или "Мату Хари". По словам Матвеева, за «костюмными» ролями он не гонится. «Я стараюсь больше ориентироваться на запрос. Вот сейчас видимо такой период „входа в историю“, — пояснил актер.
Пока „Провокатор“ находится в производстве. Главные роли в нем, помимо Максима Матвеева, исполняют Игорь Костолевский, Роман Маякин, Ян Цапник и Светлана Иванова.