Максим Матвеев: сейчас в жизни много провокаций

Актер Максим Матвеев в беседе с "Российской газетой" рассказал о своей роли в сериале «Провокатор», в этом году представляющем Россию на питчинге сериалов MIPDrama в рамках международного рынка телевизионного контента MIPTV.

Главный герой сериала — мужчина-психолог, применяющий как методику лечения провокацию. «Да, сейчас в жизни много провокаций. Но одна другой — рознь. И мой герой мне близок тем, что он использует этот способ во благо», — констатирует сыгравший главную роль Матвеев.