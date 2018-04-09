Высокие температуры, Хан Соло, Дон Кихот и киборг: топ-10 трейлеров недели 

Ежепонедельничная подборка лучших трейлеров и тизеров, опубликованных на прошлой неделе. Чтобы вам было удобно быть в курсе.
Во-первых:
«Лучше бы тебе пристегнуться»: второй трейлер «Хан Соло: Звёздные Войны»
Сериал-огонь: НВО выпустил трейлер «451 градуса по Фаренгейту»
«Человек, который убил Дон Кихота»: первый трейлер нового фильма Терри Гиллиама
Мистер Бин снова спасает мир: первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0»
Первый трейлер «Мира будущего»: «Безумный Макс» на минималках
Тизер «Патрик Мелроуз»: отчаянный Бенедикт Камбербэтч сражается со внутренними демонами
Во-вторых:Опасный бизнес
Не просто трейлер, а целый фрагмент криминального боевика, который выйдет в российский прокат 19 апреля. В главных ролях Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон и Дэвид Ойелоуо.
Стильная и футуристическая история о мести. Жена главного героя погибла в результате жестокого ограбления, а сам он оказался полностью парализован. Но некий миллиардер предложил Грею вживить в позвоночник имплант с искусственным интеллектом, благодаря которому жаждущий мести супруг сможет не только двигаться, но и бодро убивать. Фильм от продюсера мегауспешных хорроров «Сплит» и «Прочь». Дата проката фильма в России еще неизвестна.
Бремя
Мартин Фриман в роли укушенного зомби вдовствующего отца, у которого остались считанные дни, чтобы сдать своего младенца новым опекунам, чтобы было кому позаботиться о нем, когда вирус уничтожит разум родителя. Премьера фильма прошла по фестивалям, а широкий прокат стартует в Австралии 17 мая. Глядишь, и до нас доберется когда-нибудь.
Аферисты поневоле
София Вергара, Ума Турман и Тим Рот в комедии о супружеской паре, которая задолжала много денег опасному бандиту. Они сбегают в Лос-Анджелес, придумывают ограбление и находят сообщников. Но их план сразу выглядит сомнительно.