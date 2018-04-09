Высокие температуры, Хан Соло, Дон Кихот и киборг: топ-10 трейлеров недели

Ежепонедельничная подборка лучших трейлеров и тизеров, опубликованных на прошлой неделе. Чтобы вам было удобно быть в курсе.

Во-первых:

«Лучше бы тебе пристегнуться»: второй трейлер «Хан Соло: Звёздные Войны»

Сериал-огонь: НВО выпустил трейлер «451 градуса по Фаренгейту»

«Человек, который убил Дон Кихота»: первый трейлер нового фильма Терри Гиллиама

Мистер Бин снова спасает мир: первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0»

Первый трейлер «Мира будущего»: «Безумный Макс» на минималках

Тизер «Патрик Мелроуз»: отчаянный Бенедикт Камбербэтч сражается со внутренними демонами

Во-вторых:Опасный бизнес

Шарлиз Терон и Дэвид Ойелоуо. Не просто трейлер, а целый фрагмент криминального боевика, который выйдет в российский прокат 19 апреля. В главных ролях Джоэл Эдгертон

Стильная и футуристическая история о мести. Жена главного героя погибла в результате жестокого ограбления, а сам он оказался полностью парализован. Но некий миллиардер предложил Грею вживить в позвоночник имплант с искусственным интеллектом, благодаря которому жаждущий мести супруг сможет не только двигаться, но и бодро убивать. Фильм от продюсера мегауспешных хорроров «Сплит» и «Прочь». Дата проката фильма в России еще неизвестна.

Бремя

Мартин Фриман в роли укушенного зомби вдовствующего отца, у которого остались считанные дни, чтобы сдать своего младенца новым опекунам, чтобы было кому позаботиться о нем, когда вирус уничтожит разум родителя. Премьера фильма прошла по фестивалям, а широкий прокат стартует в Австралии 17 мая. Глядишь, и до нас доберется когда-нибудь.

Аферисты поневоле