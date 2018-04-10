Встречи с писателями, литературный квест и технологии виртуальной реальности: московские читальни готовятся к акции «Библионочь»

Мероприятия стартуют 21 апреля в 18:00.

В ночь с 21 на 22 апреля в Москве в седьмой раз пройдет акция «Библионочь». Участниками станут все 440 столичных публичных библиотек. Некоторые из них продлят свой график работы и подготовят для гостей различные вечерние мероприятия, а 9 библиотек будут открыты до 6:00. Акция стартует в 18:00, а библиотека имени И. С. Тургенева ждет гостей уже в 14:00.

В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева (1818–1883), поэтому центральной темой акции стал его роман «Отцы и дети». Многие библиотеки посвятят эту ночь творчеству писателя. Главной площадкой станет библиотека-читальня имени И. С. Тургенева.

Кроме того, библиотеки порадуют квестами, познавательными играми и викторинами, в проведении которых будут использоваться технологии виртуальной реальности.

— За несколько лет «Библионочь» из небольшой акции превратилась в культурное явление, которое ждут и о котором говорят по всей России. В Москве это одно из главных городских событий, где библиотеки становятся основными площадками, — отметил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

В рамках акции в Доме Н. В. Гоголя в 18:00 состоится показ фильма «Отцы и дети» (1958). На 20:00 запланирован творческий вечер актера Авангарда Леонтьева «По страницам русской классики», где он процитирует отрывки произведений Ивана Тургенева. После полуночи посетители смогут прослушать лекцию о творчестве Гоголя и Тургенева, а также услышать стихи Тургенева в исполнении актрисы Ольги Гомон-Прониной.

Поклонники современной российской прозы могут посетить встречу с Гузель Яхиной, лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» 2015 года за роман «Зулейха открывает глаза», которая состоится в 19:00 в библиотеке Н. А. Некрасова. Кроме того, учреждение подготовило познавательное литературное путешествие-квест, темой которого станут рассказы из сборника «Записки охотника». Для успешного прохождения заданий участники должны будут обойти библиотеку имени А. П. Чехова, Дом Н. В. Гоголя, библиотеку имени М. А. Светлова и библиотеку имени Н. А. Некрасова.

Аглаи Тарасовой. Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова подготовила настоящее современное приключение. При помощи шлемов виртуальной реальности гости смогут увидеть ролик, созданный по рассказу Тургенева «Бежин луг», с участием известных актеров Юрия Колокольникова

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий можно на портале «Библиогород», а список библиотек, принимающих участие в акции есть на официальном сайте мэра и правительства Москвы

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