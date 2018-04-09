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Обладатель приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля снимет фильм про послевоенный Ленинград
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Обладатель приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля снимет фильм про послевоенный Ленинград 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Профисинема.ру
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кинокомпания «Нон-Стоп Продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова объявляет о запуске в производство двух фильмов молодых режиссеров — картины «Дылда» Кантемира Балагова и ленты под рабочим названием «Ночной прилив» Исмаила Сафарали. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Мы запускаем фильмы двух очень одаренных молодых людей, — привели в пресс-службе слова Роднянского. — Кантемир Балагов уже ярко зарекомендовал себя в прошлом году своим дебютным фильмом, а Исмаилу Сафарали предстоит это сделать. Мы очень верим в обоих". По словам продюсера, сценарии будущих кинокартин «рассказывают сильные истории о человеческой судьбе, о воле и способности преодолевать самые страшные жизненные вызовы». При этом Роднянский добавил, что компания открыта для поиска «новых талантливых авторов».
Кантемир Балагов дебютировал в большом кино с фильмом «Теснота» в конкурсной программе «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI — Международной федерации кинопрессы. Фильм «Дылда» — его вторая полнометражная картина. Лента рассказывает историю «двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины».
"Ночной прилив" был впервые представлен и признан лучшим на питчинге проектов фестиваля «Кинотавр» в 2016 году. Фильм станет дебютной режиссерской работой Исмаила Сафарали. Картина повествует о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел.
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