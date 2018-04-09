Призер Канн снимет фильм о послевоенном Ленинграде

Режиссер Кантемир Балагов , чей дебютный фильм "Теснота" участвовал в программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля, снимет картину о послевоенном Ленинграде "Дылда", пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Нон-Стоп Продакшн".

Продюсерская компания запустит в производство два фильма молодых режиссеров — "Дылда" Кантемира Балагова и "Ночной прилив" Исмаила Сафарали.

В основу сюжета "Дылды" легла история двух молодых женщин-фронтовичек, которые вернулись в послевоенный Ленинград и среди городских руин разбираются с собственными разрушенными судьбами. "Ночной прилив" — дебютный проект режиссера Исмаила Сафарали. Он повествует о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне и девочке Саре, пытающейся справиться с горем от потери отца.

Дебютом Балагова в большом кино стала "Теснота": эта картина участвовала в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля и взяла приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.