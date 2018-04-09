Призер Каннского кинофестиваля Балагов снимет фильм о послевоенном Ленинграде

Режиссер Кантемир Балагов , чей дебютный фильм «Теснота» участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля, снимет картину о послевоенном Ленинграде «Дылда», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Нон-Стоп Продакшн».

Продюсерская компания запустит в производство два фильма молодых режиссеров — «Дылда» Кантемира Балагова и «Ночной прилив» Исмаила Сафарали.

В основу сюжета «Дылды» легла история двух молодых женщин-фронтовичек, которые вернулись в послевоенный Ленинград и среди городских руин разбираются с собственными разрушенными судьбами. «Ночной прилив» — дебютный проект режиссера Исмаила Сафарали. Он повествует о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне и девочке Саре, пытающейся справиться с горем от потери отца.

Дебютом Балагова в большом кино стала «Теснота»: эта картина участвовала в конкурсной программе «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля и взяла приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.