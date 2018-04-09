«Скиф» представит Россию на кинофестивале в Брюсселе 

Фильм «Скиф» Рустама Мосафира покажут в конкурсной программе Международного фестиваля фантастического кино BIFFF в Брюсселе. Согласно информации на сайте смотра, показ картины российского режиссера назначен на 9 апреля.
Организаторы кинофестиваля называют картину «языческим „Безумным Максом“. „Это эпическое кино — один из главных кинохитов 2018 года в России. Некоторым он напоминает „Апокалипсис“, другие называют его достойным наследником „Гладиатора“. BIFFF видит в „Скифе“ языческого „Безумного Макса“, визуальную фантазию из далекого русского прошлого, когда разрубание черепов было обычным хобби для мужчины“ — отмечают в оргкомитете фестиваля.
36-й BIFFF проходит в Брюсселе с 3 по 15 апреля. По итогам киносмотра будут вручены награды — „Золотой ворон“ и „Серебряные вороны“. В 2005 году „Серебряного ворона“ в Россию увез „Ночной дозор“ Тимура Бекмамбетова.