«Скиф» представит Россию на кинофестивале в Брюсселе

Фильм «Скиф» Рустама Мосафира покажут в конкурсной программе Международного фестиваля фантастического кино BIFFF в Брюсселе. Согласно информации на сайте смотра, показ картины российского режиссера назначен на 9 апреля.

Организаторы кинофестиваля называют картину «языческим „Безумным Максом“. „Это эпическое кино — один из главных кинохитов 2018 года в России. Некоторым он напоминает „Апокалипсис“, другие называют его достойным наследником „Гладиатора“. BIFFF видит в „Скифе“ языческого „Безумного Макса“, визуальную фантазию из далекого русского прошлого, когда разрубание черепов было обычным хобби для мужчины“ — отмечают в оргкомитете фестиваля.