«Скиф» Рустама Мосафира включен в программу международного кинофестиваля в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9 апреля. Фильм «Скиф» российского режиссера Рустама Мосафира включен в конкурсную программу Международного фестиваля фантастического кино (BIFFF), который в 36-й раз проходит в Брюсселе с 3 по 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"Этот эпический фильм — один из крупнейших российских хитов 2018 года. Окруженный вниманием критиков, «Скиф» даже не был завершен, когда его уже продали на международном уровне. При просмотре ленты одни думают об «Апокалипсисе» (Apocalypto, 2006), другие считают его достойным преемником «Гладиатора» (Gladiator, 2000). Мы в BIFFF рассматриваем этот фильм как визуальную фантазию из русского далекого прошлого", — так характеризует ленту Мосафира оргкомитет фестиваля в Брюсселе.

BIFFF ежегодно готовит богатую программу, в которую входят более 100 картин различных жанров. Главный приз фестиваля — «золотой ворон», который вручается лучшим лентам. Победители в других номинациях получают «серебряного ворона».