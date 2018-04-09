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Нил Гейман превратит в сериал «Горменгаст» — фэнтези-цикл, который сам он считает конкурентом «Властелину колец»
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Нил Гейман превратит в сериал «Горменгаст» — фэнтези-цикл, который сам он считает конкурентом «Властелину колец» 

Newsru.com 41 минуту назад
Фото: Newsru.com
Фантаст Нил Гейман превратит в сериал «Горменгаст» — фэнтези-цикл британского писателя Мервина Пика. Сам Гейман называет трилогию конкурентом «Властелина колец». Помогать в постановке ему будет Акива Голдсман — продюсер и сценарист, которому адаптация сценария для фильма «Игры разума» принесла «Оскар». О новом магните для поклонников мрачного фэнтези в духе «Игры престолов» рассказывает
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Горменгаст — это громадный замок, распорядок в котором кажется незыблемым и закреплен своде законов — огромной и исчерпывающей книге Хранителя Ритуалов, которая все меньше соответствует современности. Центральный персонаж саги — наследник замка Титус Гроан, а борьба за власть в замке — одна из главных линий повествования. На русский язык книги переводил Сергей Ильин.
Гейман явно воодушевлен постановкой. Сам он говорит, что в 60-х годах прошлого века читатели признавали только два цикла фэнтези — «Властелина колец» Толкиена и «Горменгаст» Пика. «Они были созданы мастером и художником, они переносят нас в средневековый замок, огромный, как город, с героями, злодеями и людьми, которые больше жизни и которых невозможно забыть… Это большая честь — иметь возможность огранить бриллиант Пика и перенести его видение на экран», — говорит Гейман.
Для Геймана это будет уже далеко не первый опыт экранизации. Его собственный роман — «Американские боги» — стал одним из самых успешных сериалов 2017 года. Канал Starz ожидаемо
продлил шоу  на второй сезон.
"Горменгаст" в 2000 году экранизировала британская ВВС, на канале вышел четырехсерийный мини-сериал, сюжет которого отражает события первых двух книг трилогии.
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