5 самых главных кинопремьер апреля

Перед тем как пойти в кино, следует ознакомиться с анонсами. В последнее время разочарование зрителей и кинокритиков бьет все рекорды. Как часто мы слышим о том, что «недокручен» сюжет или некачественно сделан монтаж. Интерес к кино держится на тех картинах, которые представлены достойными кинокомпаниями. Как правило, ожидания совпадают с реальностью. Те картины, которые ждут с нетерпением, оказываются качественными и достойными внимания. Вот 5 работ, на которые, по мнению критиков, следует пойти в кино.

Эта премьера будет интересна по нескольким причинам. Во-первых, фильм снят на IPhone. Во-вторых, режиссер картины — уникальная личность. Он умудрился получить «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в довольно нежном для режиссера возрасте — 26 лет. Удивительно то, что он умеет выпускать авторское кино на любителя, одновременно с яркими блокбастерами, сделанными в классическом американском стиле.

От фильма «Не в себе», не ясно, что ожидать. Но понятно одно, за него взялся автор таких картин как «Больница Никербокер», «Удача Логанов», «Траффик» (Оскар за режиссерскую работу), «Одиннадцать (и заодно тринадцать) друзей Оушена», «Эрин Брокович». Стивен Содерберг умеет заинтересовать и заставляет задуматься одновременно.

Сойер Валентини — главная героиня, которая заполучила невроз и обнаружила, что стала жертвой сталкера. Она меняет город, работу и телефон, но преследователь следует за ней по пятам. А после, с ней начинают происходить странные события, одно, за другим. Вас ждет фильм-загадка, которую стоит разгадать. Фильм уже вышел в прокат, приятного просмотра!

Сюжет сценария сосредоточен вокруг Николая Гоголя — писателя, имя которого известно во всем мире. Главный герой — антипод темных сил. Он должен выдержать противостояние с темным Всадником — порождением ужаса девушек села Диканьки. Гоголь, в компании с доктором-пьяницей, кузнецом, пугающимся нечисти, и философствующим экзорцистом, бросает Всаднику вызов. Но тут на пути компании встречается Вий. Фильм уже вышел в прокат, и начал собирать положительные отзывы.

Роль Данилы Козловского интересна во всех отношениях. Его герой — Юрий Столешников . Он нападающий национальной сборной, яркий спортсмен и сильный человек, который совершает непростительную ошибку — промахивается во время пенальти. Такой пассаж сложно пережить, поэтому спортсмен покидает сборную и полностью меняет собственную жизнь, переезжая в провинцию. Теперь он — тренер небольшого клуба. Сможет ли команда Столешникова совершить чудо? Ответы, начиная с 19 апреля.

Нэш Эдгертон — актер и режиссер одновременно. Его короткометражка «Медведь» была номинирована на «Золотую Пальмовую ветвь», но это, пожалуй, самое яркое событие, которым отмечена его режиссерская карьера. Разве что, отдельно можно отметить любопытную короткометражку «Паук» с отличным зрительским рейтингом. Тем не менее, у Нэша есть большой актерский опыт: он снялся в фильме «Матрица. Перезагрузка», отвязной комедии «Ультраамериканцы» и других кинолентах. Что же так привлекает зрителей в его работе?

Как можно забыть о премьере всеми любимого мультипликационного фильма? Смешариков любят взрослые и дети. Это отличная работа для семейного просмотра, тем более, премьера состоится 26 апреля — впереди будут ждать выходные.