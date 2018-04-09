«Союзмультфильм» проведет конкурс на создание сценариев анимационного сериала и короткометражки

«Союзмультфильм» объявляет конкурс сценаристов анимационного сериала, а также короткометражного мультфильма для детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе студии.

«С 20 марта по 10 мая 2018 г. киностудия «Союзмультфильм» принимает заявки на участие в конкурсе сценаристов среди лиц старше 18 лет. Сценарий должен давать конкретное и исчерпывающее представление о характерах и взаимоотношениях персонажей, происходящих в отдельных эпизодах и сюжетных коллизиях. Заявки принимаются на анимационные сериалы для возрастных категорий 0+ и 6+, а также на короткометражные мультфильмы для детей и подростков возрастных категорий 0+, 6+ и 12+», — говорится в сообщении.

Как уточняется, общий хронометраж работы не должен превышать шести минут.

В пресс-службе пояснили, что имена участников конкурса станут известны 25 мая, а победитель будет объявлен 7 июня.